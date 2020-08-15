台南市年度第2場就業博覽會提供6653個職缺，媒合率達5成6。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府15日在善化區文康育樂中心舉行今年第2場大型徵才活動「台南好生活、台南呷頭路」就業博覽會，現場共有包括台積電、長榮鋼鐵、生達化學製藥、大潤發、美廉社等73家廠商釋出6653工作機會，其中月薪超過3萬的就有2860個職缺，吸引近千位民眾前來謀職，媒合率達5成6。

2020年上半年度受到新冠疫情影響，全台整體失業率達3.9％，台南市失業率則是3.8％，南市勞工局與南科管理局合作，今天在善化舉辦大型徵才活動，以提供民眾就業機會，市長黃偉哲也到現場為求職者加油打氣，希望廠商找到好人才，民眾也找到好工作。

勞工局表示，這次就業博覽會除實體現場面試平台外，還有線上徵才提供67個職缺，填寫資料上傳後可透過遠距面試，此外現場也有履歷健檢、面試模擬、CPAS職涯諮詢等多元化服務，協助求職者檢視自我專長，配對最合適的工作。

勞工局指出，近期還有艾司摩爾科技「EUV全球技術培訓中心」要落腳南科園區，屆時會有大量職缺釋出，對促進地方就業有直接幫助，民眾若錯過善化場徵才活動，勞工局在9月12日在嘉南藥理大學還有第3場大型徵才活動，有興趣求職的民眾可要把握機會。

(中時 )