高雄市一年內經歷了三次選舉，而今天市長補選結果出爐，民進黨陳其邁以67萬1804票，擊敗對手民眾黨吳益政(3萬8960票)、國民黨李眉蓁(24萬8478票)，確定當選。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希晚間則是在臉書發文，寫下「贏家在開盤前早已經確定了...我怎麼覺得今天像極了愚人節！」

李來希在臉書說，恭喜高雄市民！今天你們賺了四千億！「接下來我們等著看，看這些錢怎麼來？何時來？怎麼去？何時去？誰是最大的受益人？」、「今天我們無法恭喜民進黨，因為這場賭盤從來就沒有民進黨，贏家在開盤前早已經確定了！那麼這些人在爭什麼？爭民進黨啃食後的殘羹剩飯，他們在爭誰是最後一名。」

最後，李來希還套句冷氣機的廣告「第一名早已確定，還爭什麼？」他並說「愚人節早過了，我怎麼覺得今天像極了愚人節！」

然而，據《中國時報》報導，民進黨看似光復高雄，但接下來的派系共治考驗陳其邁政治智慧；至於藍營則是兵敗如山倒，2022議員恐怕掉超過6席，黨內勢力重新盤整。如今藍綠各自關門內鬥，高雄政壇還有得吵。

(中時新聞網)