俄羅斯籍梁姓男子向張姓民眾承租套房，未簽租約還積欠4個月房租，房東苦不堪言，請來警方陪同上門詢問，梁男還假裝不懂中文，所幸警專實習生林怡辰以流利英文對答，梁見狀一度還改口俄語，仍被識破，查出是竊盜通緝犯，逮捕解送歸案，讓房東感激不已。

張姓房東4個月前將桃園區仁愛路的套房租給37歲梁男，豈料梁男入住後，不願提供護照等證件，雙方遲遲無法簽訂租約，梁男不但積欠房租，還常常在套房內酗酒喧鬧，鄰居多次抗議，房東卻趕不走梁男，4個月來苦不堪言。

張姓房東求助里長與警方，14日下午5點多，桃園警分局中路派出所巡佐胡德雄、警員賴姿穎帶著實習生林怡辰前往，梁男一度假裝聽不懂、也不會說中文，多益成績達820分的林怡辰立即以英語對話，梁當場惱羞成怒、以俄語胡言亂語，不甘願拿出護照，員警一面安撫、一面查詢，驚見梁男早因涉嫌竊盜案件，被花蓮地院發布通緝中，立即將他壓制逮捕解送歸案，張姓房東順利將套房收回，感激不已。

(中時 )