日職出現今年首場無安打比賽，養樂多30歲投手小川泰弘面對橫濱DeNA，用135球完投無安打，送出10次三振，養樂多最後以9比0拿下勝利，小川成為養樂多23年來本土第一人，是日職史上第82人、93次無安打比賽。

小川泰弘曾在2013年一舉拿下央聯新人王、勝投王、勝率王等大獎，不過2017年一度因為右肘開刀而復健1年，這是養樂多繼2006年Rick Guttormson之後，隊史第8人投出無安打比賽，上一個達成的土投，要回溯到1997年的石井一久。

小川泰弘賽後透露，其實再第5局時就有意識到，不過因為明白無安打比賽相當難達成，因此只專心在對付打者。小川在8日對上橫濱，主投5局失4分吞下敗投，「我對上一次的投球內容感到失望，所以希望自己重新振作，要特別感謝捕手西田明央。」

小川泰弘成為日職史上第82人達成無安打比賽，歷史留名，同時幫助養樂多中止近期5連敗低潮。

(中時 )