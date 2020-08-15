檢方指揮警調搜索連鎖藥局查扣不明口罩。（檢方提供／羅浚濱新竹傳真）

檢方指揮警調搜索連鎖藥局查扣不明口罩，自行設計印製的商品標籤。（檢方提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣市有民眾在某連鎖藥局買到不明口罩，新竹地檢署檢察長郭永發立即指示主動分案，由檢察官蔡宜臻會同警調組成專案小組迅速蒐證，向法官聲請核發搜索票獲准，在新竹縣市等8處藥局及辦公處所搜索，查獲口罩16905片等物品，連鎖藥局陳姓營運長被法院裁定羈押禁見。

專案小組調查指出，該連鎖藥局陳姓營運長等人涉嫌在口罩解除徵用後，利用民眾仍高度需要使用口罩，而在上游貿易商行未提出口罩來源證明文件情形下，7月初起陸續購入。

同時，自行設計印製標示品名，以印有一般醫用口罩（未滅菌）、製造商及衛福部許可證字號等資訊的商品標籤，貼在每包50片的透明PE包裝袋上後，配送至連鎖藥局各分店販售，使民眾誤為合法製造的醫療口罩而購買。

檢方指出，陳姓營運長的行為業已涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書及違反藥事法第86條規定，且在媒體披露期間已有湮滅證據的事實，檢察官指揮警調執行搜索後，以有勾串未到案共犯及滅證之虞，15日凌晨新竹地方法院聲請羈押，法官裁定收押禁見。

專案小組為積極追查上游，再聲請搜索某

貿易商行相關處所三處，扣得口罩4550片及印有醫療字號的紙盒4箱，並將依查扣之帳冊，釐清交易對象。

(中時 )