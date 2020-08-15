高雄市長補選選前之夜，前高雄市長韓國瑜為國民黨候選人李眉蓁站台，民眾黨主席柯文哲則陪吳益政掃街拜票。資深媒體人黃創夏預言：韓國瑜猶有後勢、柯文哲謝謝收看。

根據高雄市選委會統計，民進黨候選人陳其邁獲得67萬1804票當選市長，國民黨候選人李眉蓁24萬8478票居次，民眾黨候選人吳益政則獲得3萬8960票。

黃創夏從此次國民黨、民眾黨的得票，在臉書分析說，「韓國瑜猶有後勢，國民黨主席江啟臣硬撐殘喘，前新北市長朱立倫倍感壓力，柯文哲謝謝收看！」

網友回應說：「國民黨的現有根基，如果再來個三國爭霸，下場跟柯文哲沒多大差別。」、「老k黨，還有票房嗎？」、「一句話，別惹高雄人。」、「民眾黨前途堪憂！？」、「2021 KMT黨主席：韓國瑜？」

民眾黨候選人吳益政得票率不到5成，連選舉保證金都無法拿回。對此，柯文哲認為，選戰中候選人佔40%，政黨組織大概佔30%，另外30%就是選戰過程中很多的事件組合。也就是說，選舉是多面向的，不會是單一因素。所以一個人的光環不太可能轉給另外一個人，若是光環轉換有效，那每一場都請蔡依林、林志玲或劉德華來站台就好了。

(中時新聞網)