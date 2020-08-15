孩子們藏在塑膠桶中被靈敏的搜救犬尋獲，驚喜不已

體驗活動包括滑降體驗站、地震體驗站、防溺宣導站、射水體驗站及搜救犬互動站。 (蔡依珍攝)

體驗活動包括滑降體驗站、地震體驗站、防溺宣導站、射水體驗站及搜救犬互動站。 (蔡依珍攝)

體驗活動包括滑降體驗站、地震體驗站、防溺宣導站、射水體驗站及搜救犬互動站。 (蔡依珍攝)

體驗活動包括滑降體驗站、地震體驗站、防溺宣導站、射水體驗站及搜救犬互動站。 (蔡依珍攝)

體驗活動包括滑降體驗站、地震體驗站、防溺宣導站、射水體驗站及搜救犬互動站。 (蔡依珍攝)

體驗活動包括滑降體驗站、地震體驗站、防溺宣導站、射水體驗站及搜救犬互動站。 (蔡依珍攝)

第三消防大隊組長李龍潭操辦小小消防活動多年，精心設計的內容口碑佳，每年都秒殺。(蔡依珍攝)

桃園市第三消防大隊15日在山腳消防分隊舉辦消防體驗營，湧入逾200名親子，體驗繩索垂降、地震、防溺、射水等，還因桃園搜救犬落腳山腳，親子們也和搜救犬互動，直讚：「卡哇伊！」孩子們藏在塑膠桶中被靈敏的搜救犬尋獲，驚喜不已，也藉此寓教於樂，提升消防意識。

山腳消防分隊一早擠滿了參加消防宣導活動的民眾，人山人海，相當熱鬧，200多名的小朋友及家長，等待著體驗消防活動，因應疫情，分隊特別準備了體溫計及酒精，依防疫規定實施後，將小朋友及家長們分成五組展開體驗，包括滑降體驗站、地震體驗站、防溺宣導站、射水體驗站及搜救犬互動站。

其中最受歡迎的就是「滑降體驗站」，小朋友由高處滑降，覺得相當刺激，這站是為了要體驗消防人員在大水氾濫的情況下，如何運用繩索等器材架設出解救民眾的救命繩並使用此系統將民眾脫離危險水域，每個參與的小朋友克服自己的恐懼，由2樓滑降到1樓時，無不驚呼連連。

山腳消防分隊長莊錫坤提醒來參與活動的大小朋友，夏日炎炎若要玩水請謹記防溺十招，不要到沒有救生員的戲水場所遊玩。第三消防大隊長殷明坤也表示，利用趣味小遊戲宣導，除寓教於樂，加深學童消防常識、降低災害發生外，同時提升學童對消防的認識，達到全民消防目標。

(中時 )