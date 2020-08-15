Buffalo Attacks Woman Motorcyclist at Custer State Park South Dakota(影片源自Youtube)

美洲野牛是美國國家公園裡最危險的動物之一，更是美國國獸，經常傳出攻擊人類的消息，日前一名女子，前往南達科他州的卡斯特州立公園（Custer State Park）遊玩，剛好遇到一群美洲野牛，站在路中間，她興奮的想和野牛自拍，卻忘記保持安全距離，此舉惹怒野牛，結果遭到攻擊狠咬狂摔，連褲子都被扯爛，下體全暴露在外。

這名54歲女子，12日當天前往卡斯特州立公園，參加「斯特吉斯摩托車集會」（Sturgis Motorcycle Rally），巧遇一群野牛站在路中間，難得遇到如此盛況，所有人都站在遠處、並拿出手機拍照，但女子似乎太興奮，靠近想與野牛自拍，此舉讓野牛感到威脅，下一秒突然抓狂，狠咬女子並狂摔，連褲子都被扯爛，最後女子撞到地面，野牛才回到牛群中。

當下其他人雖然想伸出援手，但不能輕易靠近野牛，只能出聲制止試圖嚇跑，直到牠離開女子停止攻擊，眾人才得以上前查看狀況，而女子重傷陷入昏迷，隨即搭乘飛機前往醫院治療，幸運的是，女子雖然受重傷，不過沒有生命危險。

不能太靠近美洲野牛(圖/達志影像)

當地警方提醒遊客，「千萬不要寵愛野牛，請與公園裡的野牛保持安全距離，請記住，這是牠們的公園，我們只是客人，請給牠們空間，保持適當的距離」。

(中時新聞網)