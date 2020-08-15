桃園市私立寶貝潛能發展中心15日在桃園市陽明運動公園舉辦第15屆畢業典禮，6名慢飛寶貝畢業展現早療成果。(機構提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市私立寶貝潛能發展中心15日在桃園市陽明運動公園舉辦第15屆畢業典禮，6名慢飛寶貝畢業展現早療成果。(機構提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市私立寶貝潛能發展中心15日在桃園市陽明運動公園舉辦第15屆畢業典禮，6名慢飛寶貝畢業展現早療成果。(機構提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園市私立寶貝潛能發展中心」在地經營邁入16年，15日在桃園市陽明運動公園舉辦第15屆畢業典禮，6名慢飛寶貝將踏上人生中另一個階段的旅程，70位身障寶貝和家長一同參與畢業典禮，寶貝們透過美食饗宴小當家料理、律動唱跳、節奏遊戲等活動，今年也首次安排7名在校生上台致詞，展現學習成果。

寶貝潛能發展中心今年特別安排7名在校生寶貝們，透過不同形式祝福，像是搭配圖文字卡、事前預先錄製溝通板以及模仿老師語言仿說的方式，希望畢業的哥哥姊姊們在未來的小學生活中可以快快樂樂。

畢業生之一的「小程」因為腦性麻痺且肌肉張力高的緣故，2歲開始進入到寶貝中心至今，從無法行走到可以使用助行器、無法自己拿湯匙吃飯到可以獨立進食，中間經歷了許許多多練習，留下了無數的汗水及淚水，終於能靠自己的力量邁入小學的大門，今天也在媽媽單手牽扶的協助下進入典禮現場，媽媽對於孩子的進步非常欣慰，眼眶泛紅，令人動容。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，慢飛寶貝在早期療育中，他們的語言理解表達、認知能力、生活自理及動作協調等都能有顯著進步，目前因寶貝中心的位置只能容納40名學員，於2017年開始在八德區建造寶貝家園，預計今年底即將完工，希望能幫助更多身心障礙幼童接受早期治療，期盼社會大眾一同來支持身心障礙幼童的早期療育學習，期待社會各界踴躍捐款，郵政劃撥：19907568；戶名：寶貝潛能發展中心（請註明：用愛築家）。

(中時 )