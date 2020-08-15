「青春是什麼？」每個人小時候的志願又是什麼？攝影工作者，同時也是攝影教學者的鄧博仁，在教學過程中也回望自己的青春，不同世代的青春是否有著不同的樣貌？鄧博仁以《再見，狐狸》影像小說記錄下這段跨世代對話與追尋的過程並推出同名個展。

《再見，狐狸》收錄了鄧博仁近年來的創作主題，其中《2020》便是他與年輕學子的互動與對話，透過攝影記錄的「20」一是當下的年輕人，一個則是自己的曾經，在各種「如果以動物扮演自己」光怪陸離的答案中，鄧博仁以看似狡黠，卻多是被誤讀的狐狸，作為自己青春的代名詞。

女孩拿著紅氣球望向遠方，在觀音山的背景和農舍前，黃昏的光影印照著水塘，這樣的畫面，巧妙地呼應了鄧博仁望向青春與黃昏的內心寫照；在「小時候的志願是當美女」的學生前，鄧博仁以枯枝、純白罩衫和大量飄撒於四周的紙張，記錄女孩的青春，也對話自己快速與充斥著大量資訊的新聞攝影工作。

「抱著想要做一些好的事情，於是不斷創作。也常有有做不下去的時候，但想著總要記錄下什麼，就又有動力。」鄧博仁總是自問今天做了什麼？有什麼事情值得留下，以創作打破自己習慣的思維，保持對人，對社會的觀察。

(旺報 )