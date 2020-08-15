T3BA 3×3六都爭霸戰今天最終，在松菸文創廣場進行爭霸組冠軍賽，最終由力保美達以18比16擊敗台寧體育，拿下台北站王座。力保美達的曾開瑄開心笑說：「雖然一整天打了5場很疲累，但很享受比賽的過程。」六都各站前兩名，將在明日一同晉級全國總決賽，爭奪本屆總冠軍30萬元獎金。

力保美達拿下台北站冠軍獎金3萬元的，曾開瑄表示，很開心隊友實力堅強讓自己能夠享受打比賽的樂趣和氛圍，3位本土選手面對台寧體育兩位洋將Jeromem與Norwell，他說：「即使敵隊有洋將，先天身材占優勢，但氣勢上絕對不能輸人！」

冠軍戰力保美達開賽靠謝宗憲把握空檔的機會順勢得分，接著換曾開瑄上演個人秀，拉開比數並控制在5分的差距，對於很意外拿到冠軍的他說，平時雖忙工作與隊友練球時間很少，但還好今5場下來隊友會互相砥礪並很給力。

3對3籃球賽因空間小、人也少所以每個球員的技術能力都要很好，27歲的曾開瑄說，自己打了10幾年的球，大家以往高中都是籃球體優生，所以球員對比賽的基礎觀念都很好，也都對籃球極具熱情所以才能拿下勝利。

六都爭霸戰將在明日12點起進行總決賽，分別有桃園E.SON、桃園岳陽、彰化中洲科大、台北西園B、桃園宥竑、彰化彰竑企業、新北成功體育、台北DLIVE雄獅、高雄137、新北床大師、力保美達、台寧體育等12支球隊來爭奪總冠軍，冠軍獎金高達30萬元、亞軍則有15萬元。

(中時 )