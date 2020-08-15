對於高雄市長補選一事，國民黨台北市議員游淑慧質疑，基本盤要先顧好，年長者就不是選票？」「想要採天邊的星星，不去珍惜手中的寶貝」！

國民黨台北市議員游淑慧說，她競選都是一早去公園、8點站路口，再去菜市場。中午去商店街、小吃店，下午去黃昏市場；晚上再去站路口、夜市，不會沒行程。

她認為，民進黨要怎抹黑都沒關係，但可以把自己誠意做好。政見方面，2個月提新的政見太難，但韓國瑜好的政見可以延續，例如空氣清淨機、冷氣機，雙語環境，校園需要，民進黨也不敢說不要。

游淑慧說，甚麼時候覺得不對勁？坦白說，競選總部一直跟韓國瑜保持若有似無的關係，一直到發現不行的時候，才希望選前之夜找韓國瑜。

游淑慧提醒，一開始的時候，當媒體問到說，要不要請韓國瑜輔選？候選人說讓韓多休息。講起來好像很體貼，但實際上是問了以後、談了以後，才決定讓韓多休息？還是根本不想問，讓長輩在家養老？當時也覺得，好吧，讓韓多休息，大家也希望讓韓多休息。

但等到後來，候選人又被問一次，會不會找韓國瑜？候選人改說，韓國瑜覺得自己會害到候選人。

這講的好像是說，「有邀喔！但是韓不要，因為韓覺得會害到候選人」。游淑慧無奈說，怎會害到呢？不論如何，韓國瑜的基本盤一定大於李眉蓁的基本盤。這等於把球丟給韓國瑜，喔～原來是韓國瑜不要來幫忙，是韓國瑜覺得去幫忙會害到候選人？游質疑，韓國瑜真的有這樣講？一直到選前，才去製造說韓國瑜出來啊怎樣的，自己黨內要這樣子？

游淑慧強調，多少高雄市民是看在韓國瑜站台才去投票？有多少藍軍支持者說這次補選不想投票？一直到昨晚才決定去投票！這種聲音聽得很多。

游淑慧分析，有人說候選人想要年輕選票，所以要切割。「切割就拿得到年輕選票嗎？基本盤要先顧好，年長者就不是選票？」「想要採天邊的星星，不去珍惜手中的寶貝」，國民黨很多人都被民進黨帶壞了，年輕人部會因為國民黨跟風就投國民黨，要先找到自己的格調，不用跟著做，反而去切割基本盤、韓國瑜。

她堅持，每一張選票都是支持與信任！！到底要爭取甚麼？中心價值是甚麼？

(中時新聞網)