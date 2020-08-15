民眾黨成軍以來首次在直轄市長選戰中參戰，推出民眾黨候選人吳益政參戰，也被視為是民眾黨初登板、試試水溫的一場選舉。不過民眾黨主席柯文哲週末頻頻南下輔選，但觀察民眾黨今年在高雄政黨票得票率為8.51%，而吳益政這次僅獲得一半4.06%，未守住「柯文哲防線」，這一役恐怕牽動柯文哲2024年進軍總統大選之路的佈局。

民眾黨首次參戰直轄市長選舉，但結果不如預期。（圖片來源：吳益政陣營提供）

吳益政在高雄是親民黨籍的五連霸議員，堪稱高雄政壇老鳥，在高雄默默主打綠能、環保議題，參選也主打財政改革，條件不遜於另外兩位候選人。不過吳益政這次代表民眾黨參選高雄市長，只拿下了3萬8960票，與第二名的國民黨候選人李眉蓁，相差了20萬票，顯示小黨組織實力不足，在藍綠大黨夾殺中，仍然很難突破重圍。

而事實上，民眾黨今年初大選在柯文哲光環下，於高雄政黨票開出不錯成績，得票率8.3％、14萬8989票，但這場選舉卻未能維持一定能量，守住柯文哲防線。一名民眾黨內黨政人士說，民眾黨支持者本來就是以中間選票為主，這場選舉投票率低，變成藍綠動員大戰，小黨本來就較無優勢，兩場選舉無法相提並論。

不過民眾黨畢竟是剛成軍，也有不少人覺得不應對民眾黨太過苛責。一名民眾黨輔選人士說，民眾黨是新興政黨，不像藍綠在地方扎根已久，而且這場選舉時間又非常短，民眾黨就是把這舞台當成練兵機會，讓有意想參選的黨內人士藉由選舉「以戰養戰」。

但較為棘手的是，這是一場檢視柯文哲能量的選舉。柯文哲週末密集安排輔選行程，但選舉結果卻大不如預期，不僅牽動柯文哲未來2024年總統大選之路以及立委大選佈局，也衝擊打擊民眾黨士氣，民眾黨下一步該思考如何穩住陣腳、深入地方扎根？否則每一場選舉恐怕都會面臨邊緣化命運。

(中時新聞網)