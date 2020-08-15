高雄市長補選於今(15日)下午4點投票截止，晚間6點多開票結束後，由民進黨候選人陳其邁以67萬多票勝出當選。不過，台南市議員、國民黨副秘書長謝龍介分析，從結果來看，藍綠白其實是「三輸」，因為各陣營都沒達到預期的標準。

《聯合報》報導，從選舉結果來看，謝龍介分析後認為，各陣營都沒達到預期目標，所以這場選舉的結局，其實是「三輸」。

昨(14日)晚藍營最後打出「韓國瑜牌」，但結果顯示韓是藍綠選情的催化劑，也衝高了綠營的票數，李眉蓁僅有小幅成長，只免強維持住藍營在高雄的最低基本盤，所以謝龍介也覺得，韓出面其實影響不大。

此外，值得注意的是，挾帶巨大優勢的陳其邁，並未能打破2018年時的得票數，謝龍介則認為，與陳關係不錯的綠委蘇震清涉貪被羈押多少有衝擊到選情。雖然陳其邁未能超越2018年的得票紀錄，但這次表現不錯，得票率甚至衝上7成，也一掃競選團隊當初的擔憂。

(中時新聞網)