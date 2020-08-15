高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬當選高雄市長，國民黨李眉蓁獲得24.8萬票，吳益政則得到3.8萬票。資深媒體人趙少康評三黨勝負，他認為，民眾黨「大輸」、國民黨「中輸」、民進黨「小贏」。

補選前，國民黨期許拿到得票率3成、30萬票以上、和對手差距30萬票以內。未料，補選結果出爐，國民黨候選人李眉蓁獲得24萬8000多票，得票率25.9%，輸陳其邁逾42萬票，都未能達到國民黨原先的目標。

趙少康在政論節目《TVBS戰情室》表示，本來國民黨就沒有要贏，如果要贏，韓市府時期的3個副市長起碼可以來選，其實這種大規模的選舉，候選人一決定，選舉勝負已經決定2/3。國民黨補選提名李眉蓁會贏嗎？並不會，李眉蓁自己也知道不會贏，如此一來，支持者的動員力會減少，當然這也反映出陳其邁得票數不高的原因，民進黨支持者覺得陳其邁會贏，幹嘛要返鄉投票。

趙少康表示，媒體講李眉蓁是世紀慘敗，是敗了，但民進黨也不是大勝，不能跟當年黃昭順選市長時相比，那時大選投票率是60幾趴，現在投票率是40幾趴，怎麼能這樣比。所以他認為：民眾黨大輸、國民黨中輸、民進黨小贏。

趙少康認為，李眉蓁輸陳其邁24萬票，不是慘輸，因過去的市長選舉，楊秋興跟黃昭順都輸50萬票以上，這是不同的選舉，大選跟補選是不同的，投票率不同，不能用這種絕對數字去算，要以相對數字去算。

(中時新聞網)