有「九頭身美女」之稱的吳佩慈，2014年為愛退出演藝圈，甘願在家相夫教子，專心照顧與未婚夫、大陸富商紀曉波2子2女。然而近來紀曉波的財務問題就屢屢登上新聞版面，不只旗下公司「博華太平洋」在港股跌到僅剩1分錢，現在港媒更驚爆當年紀曉波送給吳佩慈位於香港西半山的價值3.3億人民幣的雙層海景豪宅，也在今年第3度抵押籌錢。

吳佩慈與富商紀曉波交往，在短短6年內一連生下2子2女，讓她備受紀家人寵愛，2007年曾有週刊披露，紀曉波大手筆在吳佩慈名下存入約200億台幣，加上房產與股票，推估吳佩慈個人總資產至少有232億台幣，比台積電創辦人張忠謀還有錢！

此外，吳佩慈4年前還大手筆地在香港西半山買下價值3.3億人民幣(約14億台幣)的雙層海景豪宅，足見其財力之驚人。然而現在港媒《壹週刊》就驚爆，隨著紀曉波近年陷入財務危機，吳佩慈的這棟豪宅在今年6月已是第3度被抵押給「泓港財務」籌錢，至今仍未贖回。

對於未婚夫紀曉波陷入財務困境等種種傳聞，吳佩慈心情似乎一點也沒受到影響，4天前還在社群網站曬出叫海底撈外賣照片，高EQ地寫下：「沒有什麼事是一頓火鍋解決不了的，如果有，就兩頓。」還被網友幽默回覆炫耀如此貴的食物，普通人肯定吃不起。

(中時新聞網)