美國7月零售額增幅較前月大幅放緩，最新一輪疫情紓困案仍在國會卡關，增添經濟復甦不確定性，14日美股平盤震盪。標普指數近關情怯，最後收在歷史高點附近，能否突破續創新高，端看紓困案有無順利過關。

標普指數在上周三及周四，曾短暫漲破2月19日的收盤高點3,386.15點，但周五缺乏上攻動能，雖一度小漲0.15％，終場幾近平盤作收，微跌0.02％報3,372.85點。

14日道瓊指數收漲0.12％，報27,931.02點；那斯達克指數收跌0.21％，收在11,019.3點。但三大指數周線全收紅，道指、標指及那指分別周漲1.8％、0.6％和0.1％。

紐約CFRA Research首席投資策略師史多沃（Sam Stovall）指出：「歷史新高點就好比生鏽的大門，需要嘗試幾次才能破門而入。因此逼近高點卻未能突破，確實是常態。」

照普遍認可的定義，標普指數觸抵歷史收盤新高後證明，受疫情衝擊在3月23日慘跌到新低之後，標指已進入新一輪牛市。

上周五出爐的7月零售額，增幅不及前月也比預期低，而且隨著新冠疫情又見升溫、失業補助金縮水，零售額恐還會進一步放緩。

此外美國參眾兩院進入夏季休會，而且沒有再安排協商時程，新一輪紓困法案短期內難見進展，更添經濟前景的不確定性。

分析師認為，在最新紓困案打破僵局前，很難期待美股繼續創高。National Alliance分析師霍根（Art Hogan）預測，美股在8月結束前仍維持橫盤震盪，進入9月後對美國大選議題會有負面反應。

展望本周，零售龍頭沃爾瑪、居家修繕大廠Home Depot、折扣零售商Target等重量級零售業者，將發布最新季度業績，不過美企財報季已幾近尾聲，市場交投進入淡季。

本周值得觀察的還包括聯準會發布上月會議紀錄，以及新屋開工、成屋銷售等房市指標。

(工商 )