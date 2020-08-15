高雄市長補選於今(15日)下午4點投票截止，晚間6點多結果出爐後，李眉蓁以將近25萬票的票數落敗。對於外界關注韓國瑜選前幫李眉蓁站台助選，是否成為選情的「雙面刃」，新北市議員葉元之則認為，從選舉結果來看，韓國瑜出面是利大於弊，既幫李眉蓁拉到票，也沒刺激反對者投給陳其邁。

葉元之在政論節目《94要客訴》表示，他在選前有問過藍營和綠營人士，大家給出的民調數字都差不多，李眉蓁的民調都是在20%左右，這跟開出來的有沒有差距太大。

葉元之指出，之前大家一直討論說要不要找韓國瑜出來，那時候也有得到答案，是會根據選情走勢，來決定要不要韓出來，的確就是李眉蓁民調一直拉不上來，所以希望韓國瑜出來，看看能不能讓她票數再增加多一點。

至於韓國幫李眉蓁站台產生的效果，是否像外界所言是「雙面刃」，葉元之則認為，韓國瑜昨(14日)晚出來幫李眉蓁站，是利大於弊，雖然很多人說這是不是兩面刃，是不是作用力反作用力，但他覺得利是比弊多的，因為韓國瑜有幫李眉蓁拉到原本拉不到的票，很多人的確是因為韓國瑜出來，才去投李眉蓁。

葉元之也說，有人擔心韓國瑜出來會不會讓討厭韓國瑜的人出來投陳其邁，從結果來看是沒有，昨天韓國瑜幫李眉蓁站台所說的話當中，他也沒有去罵對手，反而還稱讚陳其邁，指陳對高雄有熱情、有能力，讓他去當行政院長。

葉元之分析，韓國瑜是用用比較幽默的方式表達，也肯定了陳其邁，韓國瑜講那些話也沒引起厭惡，韓國瑜出來有幫李眉蓁拉到票，沒有刺激討厭他的人去投陳其邁，結果是利大於弊，且若仔細檢視韓的發言，其實是中規中矩的。

(中時新聞網)