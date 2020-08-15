在美國斡旋下，阿拉伯聯合大公國（阿聯）與以色列13日同意全面關係正常化，白宮高級顧問庫許納更預測，未來3個月「很有可能」會有其他阿拉伯國家跟進與以建交，並稱沙烏地阿拉伯與以國關係正常化也是「不可避免之事」。對於以阿兩國和解，沙烏地迄仍保持沉默，料將觀察區內反應再作決定。

路透引述一名白宮高官表示，美國總統川普的女婿庫許納和中東特使柏柯維茲（Avi Berkowitz）已經與區內「很多」國家接觸，試圖看看能否達成更多協議。庫許納14日被媒體問及，在美國總統大選前不到3個月，是否還會有類似的突破性進展，他答稱「我確實認為很有可能。」巴林和阿曼對以阿達成協議表示歡迎，外界預期在不久將來，這兩個波斯灣國家及北非的蘇丹都有可能與以建交。

庫許納也談到沙烏地說，沙國年輕世代很欽佩以色列，幾乎視以國為「中東矽谷」，希望雙方建立關係，但沙國的老一輩「心態仍停留在往昔的衝突中」，不過沙以邁向全面關係正常化是「不可避免之事」，只要兩國攜手將可成就不少大事。

沙烏地為伊斯蘭遜尼派龍頭國家，它像以色列及阿聯一樣，亦與華府維持緊密關係，並且皆視什葉派龍頭伊朗為共同的敵人。

沙烏地近年在王儲穆罕默德領導下，已經與以色列開始建立聯繫，但分析人士預料，沙國不會一步到位也與以建交，因為除了國內保守派的阻力，它仍須顧慮在穆斯林世界的形象，以及外界對其維護巴勒斯坦人權利的期望。沙烏地與伊朗乃至土耳其，都在爭奪巴勒斯坦捍衛者的地位。

另外，以色列與大陸的關係走向亦值得注意。先前傳出，

美國高度關注陸以之間的高科技往來。14日則有美國官員透露，美以近期將達成協議，以色列將承諾5G網路建設不會採用陸方科技。以色列《國土報》日前還指出，陸方欲與伊朗建立戰略夥伴關係，並正在協助沙烏地建造核設施，以方對此絕不能視而不見。

(中時 )