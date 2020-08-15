屏東首發郵輪式公車「神山線」15日啟航，來自台北、桃園、高雄等18名遊客幸運搶搭上首航班次。（謝佳潾攝）

屏東首發郵輪式公車「神山線」15日啟航，來自台北、桃園、高雄等18名遊客幸運搶搭上首航班次。（謝佳潾攝）

屏東首發郵輪式公車「神山線」15日啟航，現場除專屬的「喔熊彩繪車」吸睛外，18名幸運旅客風塵僕僕到屏東搶搭首航更是令人敬佩，有名來自台北的遊客特地搭首班高鐵再轉車到屏東，就是不想錯過屏東原鄉祕境小旅行。

屏東縣長潘孟安指出，「神山線」郵輪巴士為新的旅遊型態，每車配有在地深度導覽員，並採「車等人」模式服務，藉由公車原地等候旅客探訪各部落景點後，再上車前往下個目的地，有如豪華郵輪走探各港口停泊般，讓自由行、散客不再為轉乘交通苦惱。

他說，「神山線」採預約制，出發5日前預約搭乘，預約人數達5人以上即排定發車，而目前開放8月15日至9月2日共16日預約，人數已達190人，共計有14天達5人以上成行門檻，成行比例近9成。

他開心道，「神山線」開放預約就獲民眾熱烈回響，顯示深受遊客喜愛，目前除每周一配合相關場館休館停駛外，每日9點20分都從屏東轉運站出發，停靠谷川大橋、神山部落、霧台部落、禮納里部落等點，而待9月底水門轉運站落成後，會再計畫新航線，完善屏北交通旅遊網絡。

據統計，報名「神山線」的遊客最多來自高雄、台南、屏東、台北與桃園，縣府稱，遊客來自四面八方，達到「擴及外縣市遊客群」的理想計畫，盼未來有更多外來客來訪屏東的山海之美。

(中時 )