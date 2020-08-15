就算飽受新冠疫情影響，大陸CBA這個球季終於落幕了！易建聯雖在第3節扭傷右踝退場，廣東宏遠15日仍靠威姆斯攻下全場最高39分，以及周鵬23分，終場123比115擊退遼寧，順利以冠軍賽2勝1敗戰績，完成大陸CBA二連霸，也是廣東隊史第10冠。

一開賽雙方陷入拉鋸僵局，直到次節，遼寧先發中鋒韓德君4犯纏身退場，也讓場上局勢出現變化，威姆斯更在上半場結束同時投進壓哨三分球，幫助廣東54比47領先遼寧，威姆斯半場就摘21分，遼寧則以郭艾倫、梅奧各有12分。

來到第3節快要結束時，易建聯罰完球後不小心自己扭到右腳踝，當場倒地不起，只能依靠隊友攙扶離場，也讓打完前3節僅領先9分的廣東蒙上一層陰影，可是廣東反在末節一開始，就把領先差距擴大到15分，裁判尺度也跟著改變。

易建聯在第3節尾聲扭傷右腳踝倒地不起。(新華社)

像是梅奧末節三分出手後，明顯遭到對方「埋地雷」，裁判卻裝作沒看見，直到遼寧板凳席激烈抗議，裁判才重看慢動作改判，但在剩餘比賽時間，每當遼寧快要追上，廣東總有辦法重新擴大領先差距，也讓遼寧清楚自己已經奪冠無望。

易建聯退場前打了21分鐘，貢獻14分、8籃板，趙睿13分、6籃板及5助攻；遼寧則以梅奧34分最高，卻在最後關頭犯滿畢業，郭艾倫26分，韓德君21分、14籃板及5助攻，要不是韓德君過早陷入犯規麻煩，或許遼寧還有一絲逆轉機會。

(中時 )