高雄市長補選投票結果，民進黨提名的高雄市長候選人陳其邁拿下67萬1804票，未達喊出93萬票標準；民進黨黨內人士表示，陳其邁支持者面對另外兩個候選人的看好度幾乎是零的情況之下，支持者早就認為穩贏。為了強化投票動力，最後階段才會喊出比罷韓得票高的「高標」，希望支持者更有動力投票。

黨內人士表示，民進黨昨晚即預估陳其邁得票率大概在7成左右，李眉蓁約23％，吳益政約5％。今天開票結果，李眉蓁獲得25.9％，吳益政則為4％，與黨內預估差不多。

至於投票率的部份，民進黨黨內人士表示，陳其邁支持者面對另外兩個候選人的看好度幾乎是零的情況之下，支持者早就認為穩贏。為了強化投票動力，最後階段才會喊出比罷韓得票高的「高標」，希望支持者更有動力投票。以結果來看，也證明就是在這樣的策略下，催化了綠營支持者，也讓陳其邁獲得7成的高得票率。

民進黨黨內人士表示，從選舉結果來看，李眉蓁沒守住江啟臣30％的防線，吳益政也沒守住柯文哲民眾黨8.51％的政黨票，都證明兩黨支持者對於候選人投票熱情不足，連基本盤都沒有開出來。

他強調，相較之下，陳其邁陣營開出67萬票，得票率高達70％，證明綠營支持者在全黨上下強力催票下，在對手極度落後下，陳其邁獲得七成的得票率，將有助於未來執政的正當性。

(中時 )