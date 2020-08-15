高雄市長補選落幕，民進黨陳其邁最終以61萬票，擊敗對手吳益政、李眉蓁，順利當選市長。而今天上午陪著陳其邁一起到投票所的23歲兒子陳政通，晚間被詢問到想對當上市長的父親說什麼話時，則是一臉嚴肅地說「市長好好做，不然高雄人很恐怖」。

頂著韓劇男主角「栗子頭」造型的陳政通，走到哪裡都相當顯眼，今晚也現身競選總部，據《ETtoday新聞雲》報導，陳政通說，父親選上高雄市長「終於雪恥了」，但他也要父親「市長好好做，不然高雄人很恐怖，因為有看過一些例子」。

今早陳政通現身投票所時，也有說「希望爸爸可以多睡一點」，因為看父親跑這麼多行程，如果是他，會覺得好累，因此會希望可以好好休息。

而陳其邁今晚在競選總部發表談話時，除了感謝兩位對手外，也強調自己為這座偉大城市繼續打拚，未來「高雄隊」會貫徹4大優先，產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空汙。

他也說，今天的投票結果證明一件事，民主的勝利、高雄的勝利。

另外，根據高雄市選舉委員會資料顯示，陳其邁這次在35個區得票大幅贏過對手李眉蓁、吳益政，而李眉蓁則是在茂林、桃源、那瑪夏勝出，得票率分別是74.91%、69.26%、61.93%。其中，陳其邁則是在橋頭區、阿蓮區都以77%得票率贏過對手。

(中時新聞網)