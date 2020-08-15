安心旅遊補助上路至今不到3個月，屏東逾15萬間房申請自由行補助，初估所創造的觀光產值逾14億，屏縣府已向中央正式申請第3波補助。圖為墾丁觀光人潮。（謝佳潾攝）

進入後疫情時代，全民拚觀光，報復性旅遊人潮擠爆各景點，在安心旅遊補助上路至今不到3個月，屏東逾15萬間房申請自由行補助，初估所創造的觀光產值逾14億，屏縣府已向中央正式申請第3波補助，盼再創國旅佳績。

屏縣府交旅處指出，中央所推動的安心旅遊補助成效佳，自7月上路後，屏東的旅宿業生意超好，以墾丁為例，不僅蛋黃區幾乎天天滿房，蛋白區在假日全滿外、平日也有8、9成滿，而小琉球更是一房難求，至於東港的成績也不錯，逾百間民宿在六日也是幾近全滿。

交旅處計算，截至7月29日，屏東安心旅遊的執行額度達8萬5200間房，換言之，首波補助早在7月25日用罊，而第2波申請的補助也一樣用不到1個月，至今總申請房數達到15萬間，已向中央提出第3波申請。

據觀光局標準，以每房2人、每人2天1夜消費4911元來計算，屏東受惠安心旅遊補助至今，至少創造逾14億的觀光產值，而暑假雖然將結束，但因補助至10月底，加上10月初有中秋及國慶2連假，觀光效益可望再發酵。

交旅處長黃國維說，屏東在此波國旅中成績很好，但未來重點還是要提升服務品質、硬體設施與友善環境，希望能在疫情期間做好相關的準備，待疫情結束後，屏東的整體觀光環境會更好，也將提供更優質的遊程，繼續成為國旅首選。

(中時 )