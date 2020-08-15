清潔隊出動抓斗車清運。(黃婉如提供／蔡依珍桃園傳真)

屋內藏有多罐瓦斯鋼瓶。(黃婉如提供／蔡依珍桃園傳真)

垃圾滿到天花板。(黃婉如提供／蔡依珍桃園傳真)

清潔隊出動抓斗車清運。(黃婉如提供／蔡依珍桃園傳真)

屋頂積水容器查獲孑孓。(黃婉如提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市爆發本土登革熱群聚感染，衛生局公告未清積水將開罰，議員黃婉如就接獲民眾陳情，控訴桃園區南門里一處3層樓民宅，堆放大量垃圾和雜物，頂樓還有數個積水容器，擔憂成「登革熱培養皿」，環保局和衛生局13日會同前往稽查，不但出動大怪手清出逾30噸垃圾，還在頂樓積水容器發現孑孓，當場開罰6000元，黃感嘆自己被打敗，也呼籲民眾要注意自身住家安全。

黃婉如說，61歲的蔡姓婦人獨居在桃園區南門里，但卻長期在屋中堆積雜物，每每要清理婦人都「一哭二鬧三上吊」，鄰居苦不堪言，直到出動空拍機，成功拍到蔡婦頂樓有多個積水容器，擔憂成孑孓的防疫破口，將蔡婦強制就醫，才順利出動清運。

「真的嚇死人！」黃婉如說，1樓雜物滿到天花板，一開鐵門就全都掉出來，出動抓斗車清運，裡頭除了有蟑螂、蜈蚣、老鼠等生物，還驚見瓦斯罐、發電機、鹽酸等，過程中疑似鹽酸破損，一度讓垃圾車也冒白煙，出動消防車滅火，3天來已清出逾30噸垃圾，但才清不到2層樓，下周還要繼續努力。

黃婉如說，清潔隊很可憐，還一度遭蔡婦和家人控「偷錢」，所幸有經驗錄影且留置同一處，才讓蔡家人「閉嘴」，感嘆是「不定時炸彈」，目前蔡婦已由蔡子接回南部，地方可以稍微喘口氣，但她也直言，蔡婦家離桃園爆發群聚感染的疫區不到20公尺，恐是疫情失控破口。

衛生局指出，頂樓共發現15個積水容器，其中2個積水容器查獲孑孓，將依違反《傳染病防治法》開罰6000元，也呼籲民眾不要以身試法。

(中時 )