氣象局針對新北市、台北市、宜蘭縣以及花蓮縣這4縣市發布高溫黃燈警示，明(15)日氣溫易達36度以上。另外，天氣風險氣象主播彭啟明也表示，明日西半部要注意，嚴防午後雷陣雨，若要外出的民眾要記得防曬、多補充水分以及備足雨具。

氣象局表示，明日天氣高溫炎熱，中午前後花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，宜蘭縣近山區或河谷氣溫為黃色燈號，要多加注意。彭啟明也表示，高壓重新登場，台灣顯住吹東風，所以各地大多晴朗炎熱，但是西半部要注意，容易有午後雷陣雨，這樣的類似天氣會持續7~10天。未來有季風低壓發展的機會。

另外天氣風險臉書專頁也指出，明日東風波動趨減弱，台灣逐漸回到太平洋高壓的勢力範圍內，風向轉為東南到偏東風，且大氣結構穩定，午後熱對流發展的位置較侷限在山區附近，而中北部平地在氣流過山沉降的作用下，白天高溫持續的時間將會拉長，這種較穩定的天氣預計可以持續到下週四。

此外，彭啟明也表示，未來7~10天不會有颱風的產生，請民眾放心，把握出門的機會。氣溫方面開始炎熱，外出一定要記得曬防以及多補充水分，避免中暑。

(中時新聞網)