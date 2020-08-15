台灣北部居住人口多，假日如果開車、甚至騎機車出門，都不一定能找到停車位，網路上也常看到憤怒的網友，抱怨民眾「人肉佔車位」，引發不少糾紛，有位網友在臉書分享一段影片，納悶為何這條路上都沒人敢停車，抬頭一看超驚嚇，原來這裡會下「屎雨」，難怪沒人敢停！

一名網友在臉書分享一段影片，標註「沒人停車的秘密」，只見一條位於桃園市區的道路，旁邊大多都是賣吃的店家、便利商店，照理來說應該會停許多汽車、機車，但整排機車停車格卻沒有騎士要停，抬頭一看發現上方電線，停滿超級多隻小鳥，每隻鳥幾乎沒有間距，就像「群鳥派對」一樣。

電線停滿小鳥(圖片截自影片)

地面上也落滿許多鳥大便，到處都是白白一點，隨時都在「下鳥屎雨」，難怪沒有騎士敢停在這地方，影片讓網友笑翻，表示「當鳥開始大便，擋也檔不住」、「停車前記得抬頭看一下」、「鳥屎雨狂炸」、「站在下面人人可以買樂透」、「密集恐懼症發作」。

不少人有被鳥屎滴到，幸運獲得意外之財的經驗，對此民俗專家說，被鳥屎滴到、或踩到狗屎，一般來說遇到機率確實不高，所以若遇到這情形，表示此人有個「氣」，可以碰碰運氣買買彩券。

(中時新聞網)