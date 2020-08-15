新冠肺炎疫情再度升溫，雙子星、三冠王有線電視15日晚間在台南市安南區梅花里活動中心舉辦首場「HOME＋電影同樂會」公益活動時，參與的200多名親子們，全都戴上口罩欣賞3D喜劇動畫片《變身特務》，全場歡笑聲不斷，氣氛溫馨。

「HOME＋電影同樂會」開場前，主辦單位配合防疫措施，除量體溫、酒精消毒、實名制登記外，也請參與的民眾全都戴上口罩，並保持社交距離。

雙子星、三冠王有線電視總經理許紋魁表示，今年為配合政府防疫新生活政策及有效管控參與民眾人數，決定停辦13年的歌唱比賽，改為舉辦室內的「HOME＋電影同樂會」及「主播夏令營」等系列活動，希望藉此服務不同族群和弱勢，善盡媒體企業責任。其中，「HOME＋電影同樂會」3場次都邀請弱勢團體及里民帶口罩一起觀賞，享受親子同樂，期盼讓他們留下難忘的回憶。

台南市ihope愛希望全人關懷協會主任柯志賢表示，單親、隔代教養、外配、低收入等家庭比例日漸增加，成立之初即以服務社區弱勢單親兒童為主，希望在家長無法投入足夠時間陪伴孩子的狀況下，一起關心這群孩子的成長。今年更因疫情，許多家庭都沒有外出看電影或進行其他休閒活動，加上又是經濟弱勢，能親子同樂看電影，大家都相當開心，全場歡笑聲不斷。

(中時 )