台北市長柯文哲力推共享運具，目前共有WeMo、GoShare、iRent 等3家共享運具業者，但卻屢次有超速、違停及無照駕駛等違規亂象，違規事件從2017年577件到2019年8711件，3年暴增8134件，違規數驚人，恐成外送平台業者後的交通違規亂象。

北市交通局力推綠色運輸，據審計處統計，截至去年底止，北市計有 WeMo、GoShare、iRent 等3家共享運具業者，擁有共享運具汽、機車1萬 837 輛，包含汽車500輛，且隨著共享運具投放總數提升，使用次數增加，屢有超速、違停及無照駕駛等違規亂象。

北市交通事件裁決所統計，共享運具2017年違規 577 件、2018年攀升至4420件，2019年劇增至8711件，其中又以共享機車違規案件占大宗，以2019 年為例，計有8266件，其中無照駕駛竟有67 件。

對此，交通局說明，為減少私人運具，共享運具投放數量增加，因此違規事故也上升，但目前共享運具違規比例較一般自有車輛低。

交通局表示，將持續改善監督管理，並由交通警察大隊定期索取北市共享運具事故資料，強化相關稽查作為，呼籲，業者應加強租用人管理與宣導，減少共享運具違規情形。

共享運具業者強調，收到罰單會查證是否為用戶所致，如屬實，罰單由用戶繳；會員如多次違規，業者會終止資格，終身不得使用。

(中時 )