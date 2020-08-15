為有效防制高噪音車輛妨害，桃園平鎮警分局除結合桃園市政府環保局及中壢監理站聯合稽查外，1日起特別啟用「噪音自動偵測照相系統」，透過科技執法加強取締噪音車輛，維護民眾居住品質。

交通組組長劉邦誠表示，透過噪音自動偵測照相系統，可知悉行駛中汽機車噪音分貝值，若超過預設值便會拍照蒐證，並將相關資料函文給環保局通知車主到驗，違規超標者將依《噪音管制法》第13條舉發，處1,800元以上3,600元以下罰鍰，並責令限期改善。

系統除了能取締高噪音車輛外，也結合雷達移動式測速系統，讓執勤員警在取締時能兼顧違規超速。此外，平鎮警除針對轄內易超速路段，以不定點、不定時方式執行環、監、警聯合稽查外，希望藉由執法強度，改善民眾居住安寧。

平鎮警方呼籲用路人，如行車速度超過最高時速者，可處1200元以上2400元以下罰鍰，另行車速度超過規定之最高時數60公里以上者，將處6000元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月。

(中時 )