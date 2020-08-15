警專實習生林其鋒精湛演技廣受好評。（中壢警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

警專實習生陳彥惠不顧形象飾演酒店傳播妹。（中壢警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園中壢警分局拍攝治安熱點治理宣導影片，以詼諧、正向等因子，融入時下流行詞「甘安內」，讓民眾了解警方對治安執行的辛勞。同時也以青少年走錯路引發的懊悔與心痛，提醒他們勿因一時好奇而觸毒，切記交友應謹慎，並多培養正向休閒運動，提升自我保護意識。

為符合劇情需要，中壢警特別找來警大、警專實習生參與影片拍攝，警專實習生林其鋒更為飾演誤入歧途吸毒的男一而剃髮，當錯過親人最後一面時，他便徹底激勵自己要成為一個好人！林其鋒精湛逼真的演技廣受眾人好評。

另一名警專實習生陳彥惠，不顧形象飾演酒店傳播妹，原本放不開的她，經過不斷醞釀、揣摩情緒，最後拋開自我包袱演出，獲得廣大迴響。拍攝期間，同仁「笑果」不斷，如假意抽菸卻演得四不像，只好求助所內資深學長；女所長帶班前往鬧事地點踹門，結果門太重只好請裡面的幕後人員幫忙拉開。

中壢警方表示，已針對酒店、舞廳、KTV等場所提出3項治安治理策略，分別為警民合作、自主管理與主動通報。意義分別為強化橫向聯繫，取得相關情資，以利警方掌握犯罪動向，即時遏阻惡事發生；同時力求業者恪遵「三不得、二通報」規定，遇糾紛無法排除應立即通報警方；要求場所業者提升自主管理之能力，共創警方、業者及民眾三贏局面。

分局長劉印宮表示，中壢區雖屬相對繁忙區域，但警方對於治安熱點仍有一套處理流程，希望透過警民合作，打造三贏局面！此次拍攝治安熱點警民合作管理宣導片，目的是宣傳警方對治安熱點治理的積極作為，以預防不法事件再度上演。

(中時 )