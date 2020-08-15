取自杏仁哥臉書

高雄市昨（14）日夜間下大雨，根據杏仁哥在臉書貼出的影片，顯示高雄某路段淹水，有民眾的摩托車疑似拋錨，必須有人在後面推車。

杏仁哥向高雄市代理市長喊話，「淹水啦，代理市長，淹成這樣！」

網友在杏仁哥臉書留言表示，如果韓國瑜還當市長，媒體絕對馬上報導，現在韓國瑜不當高雄市長了，下雨淹水沒有人要報！現在沒新聞價值啦！也有人表示，不是說「路平燈亮水溝通是最基本的？」

昨天是高雄市長補選的選前之夜，國民黨候選人李眉蓁邀請韓國瑜幫忙站台助選，造勢現場一度下起大雨，支持者均撐傘或穿雨衣，冒雨相挺。韓國瑜和李眉蓁也在台上，全體站台的國民黨助選黨公職都全身溼透，風雨相挺李眉蓁。

杏仁哥13日晚間也在臉書直播哀兵姿態喊話，拜託設籍高雄的好朋友，請回來投票，為許議長、韓市長討回公道，「高雄的事、我們的事」，支持3號李眉蓁。

杏仁哥也說，會有攤商在那裏擺，大家千萬不要漏氣，明天一起為他們加油，支持韓國瑜的朋友，不要漏氣，再支持高雄一次！

不過今（15）日投票結果出爐，國民黨李眉蓁以24萬8478票，敗給民進黨其邁的67萬1804票。

(中時新聞網)