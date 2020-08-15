昨天(14日)一輛白色賓士到加油站喊「98加滿」，結帳時卻耍賴，堅稱自己「只說要加300」，也不願配合調出行車紀錄器，付完300後就閃人，害打工媽媽自己必須補上1209元的差額，急哭對方，引發網友怒火，賓士駕駛也遭「全民通緝」，不斷被網友「捕獲」回報行蹤，下場悽慘。

白色C300賓士駕駛要求98加滿，加了1509元後卻賴帳稱自己只要求加300，逼哭打工媽媽，後方女駕駛關切後忍不住怒火，PO上爆料公社，引起網友憤慨。事件曝光後，車主私訊原PO稱車子是借朋友開，並非自己駕駛，但會負責前往加油站付清差額；不少人也表示願意幫忙出錢，加油站站長也證實對方已前往道歉並付清費用。

白色C300引眾怒，不少網友今天紛紛上傳「捕獲文」，讓對方無所遁形 (圖／爆廢公社)

然而對於賴帳當事人沒有親自出面，許多人依舊相當不滿，甚至懷疑「朋友說」的可能性，加上白色賓士的車牌號碼相當特殊，不少網友記住車號後，紛紛在各大社團貼出「抓到傳說中的C300加300」照片，疑似出沒在新北與桃園，也讓這輛白色賓士彷彿「全民通緝」般無所遁形。

網友也留言：「哇塞，野生的C300加300哥」、「怎麼沒叭他個3聲」、「真想看看車主長什麼樣」、「丟光全台C300駕駛的臉」。

(中時新聞網)