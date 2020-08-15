高雄市長補選揭曉，毫不意外，由陳其邁勝選。但國民黨「李眉蓁333防線」全部失守，不僅黨的發展雪上加霜，更持續失血，黨主席江啟臣原已不夠厚實的領導聲望也再度重挫。影響所及，短期將牽動明年5月黨主席改選，更深遠的是左右2022年、2024年選戰，以及國民黨與台灣的未來。

今年1月，總統、立委雙雙慘敗後，國民黨面對民進黨完全獨霸，已深陷險境。江啟臣3月雖以近7成得票率接任黨魁，也接下立即迎戰6月罷韓的燙手首役，結果被93萬票罷免成功；在高雄無強棒可參戰下，對江啟臣領導的國民黨而言，市長補選有如「首戰即終戰」，6月就勝負已定，雖然基於不能拱手讓人而勉強推人參選，但1個多月的競選已是垃圾時間。

更慘的是，江啟臣訂下「李眉蓁333防線」（得票率3成、得票逾30 萬、輸對手30萬票以內）為「階段性任務」，即使他和李乾龍馬不停蹄跑高雄、馬朱侯盧等大咖盡出，加上南北呼應狂攻貪腐牌，3條防線仍全部淪陷，除了顯示選舉策略、候選人條件俱有不足，癥結也在於江啟臣領導國民黨5個多來月，雖有全台22縣市親跑2圈以上，推動改革、國會抗爭、高雄接連選戰，蠟燭幾頭燒的苦勞，仍未能喚回選民熱情，以致連基本盤都失守。

儘管江啟臣擔任黨魁、大量重用中青壯派，躋身藍營A咖，但其立委、新聞局長資歷，較歷任黨主席的聲望、人脈仍顯不足，加上推動改革及修憲定位屢掀歧異，尤其兩岸路線趨於小綠，連多位前黨主席、黨內人士都高度質疑。如今國民黨因高雄市長罷免、補選持續失血，接下來9月6日全代會恐難逃砲轟、甚至當面挑戰？全代會如何完成黨改結論？9月起政黨補助金用罄，每月如何籌借2千多萬元？都是一道道難題。

尤其明年5月黨主席改選，不但牽動2022年縣市長、2024年總統立委選戰，更影響國民黨、台灣未來走向。如今補選連基本盤都失守，有如還在拉肚子又誤吃瀉藥，儘管有不具名黨籍立委直言江啟臣可思索提前請辭，但從江發表「立刻起身前進」敗選談話，顯然沒打算請辭，明年恐仍須面臨黨魁保位戰，包括被李乾龍形容「明眼人一看就有企圖心」的朱立倫、以非典型國民黨而有高人氣的韓國瑜，甚至其他著名黨內人士，都是可能人選。

特別是朱立倫，雖然今年3月黨魁補選沒出來承擔責任而招非議、9月將在台大重新開課，但目前仍是藍營最具實力及資望者，從他近期持續走訪基層、接觸青年、屢拋建言、輔選藍營，加上許多江啟臣重用的黨務主管、立委都與朱交好，甚至是朱系人馬，一旦明年黨魁改選時朱江相爭，甚至有韓等其他人參戰，國民黨會不會更分崩離析？進而造成台灣繼續由民進黨一黨獨霸？抑或江願提前或在明年5月在完成過渡任期及任務後交卸黨權，以前主席身分和其他人合作重振國民黨？江的決定，攸關國民黨未來。

(中時 )