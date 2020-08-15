1名新加坡40歲的單親爸爸，因多年沒有老婆可以進行親密關係，他開始偷取數名女子洗好掛曬在外面的內衣，直到有1次這位單親爸爸偷到1戶，有裝設遠端監視器的人家，他的變態惡行才就此曝光，共計偷竊的內衣數量高達2600件，由於單親爸爸患有精神疾病存在，法官因此判處他須強制性接受治療2年，期盼單親爸爸能重新改邪歸正。

這名單親爸爸疑似長年沒有人，能與他進行親密關係，因此他開始偷取每戶人家，掛曬在外的內衣解慾，估計偷取數量已高達2600件，然而卻在他進行偷取一戶，在外有裝設遠端監視的人家時曝光。受害女子表示，自己某天因天氣良好，女子因此將內衣拿到戶外曬乾，卻意外收到手機顯示戶外有人，他低頭一看發現1名40歲的中年男子正在偷取衣架上的內衣，女子立即報警處理。

此名40歲爸爸是位患有重大精神的病患，他曾經被逮捕進牢裡強制接受治療，由於40歲爸爸向法官求情，認為自己現在獨自1人撫養14歲大的女兒，希望法官能夠量刑減輕，並保證不會再犯錯。法院審理時，根據單親爸爸的狀況進行貧調查，發現只要單親爸爸有持續2年接受治療，推論理應當然會不再犯案，判處單親爸爸必須接受強制性治療2年。

(中時新聞網)