高雄市長補選最終結果出爐，國民黨候選人李眉蓁不幸落敗，國民黨主席江啟臣面色凝重於15日傍晚陪同李眉蓁在競選總部承認敗選，江啟臣表示，可以失敗，絕不失志，2022國民黨必將再起。國民黨台北市議員王鴻薇指出，逼宮是假議題，看不到2022高雄候選人在哪才是真問題。

王鴻薇指出，高雄市長補選出爐，其實並不出原來預期，國民黨再度失去高雄執政權。由於外界有所謂333江啟臣防線之說，李眉蓁得票率26％，媒體立馬臆測江啟臣主席是否不保？她澄清，第一，江和國民黨從未訂定江啟臣防線，第二，此刻任何想要逼宮者除非是政治笨蛋，誰逼宮誰來當家，真正有能力當家的人，會要在這個時候當家嗎？

王鴻薇分析，國民黨明年五月就要改選黨主席，如果有意角逐黨主席，犯得著此時得罪目前國民黨中生代代表人物，急吼吼地取而代之嗎？更何況，國民黨再遭挫敗，黨內的改革之路充滿變數，協助國民黨收拾善後是第一要務，此刻逼宮立即被貼上內鬥的標籤，犯不著。

她強調，眼前國民黨更迫切的問題反而是，經此一仗，未來2022的高雄市長候選人在哪裡？至少要替2022舖個底，參選人應該可以再深蹲等待下次選舉。但人選在哪，真的該優先布局，否則大頭忙著自己黨主席布局，屆時高雄候選人真的不要再抓瞎。高雄市這次就是倉促上場，挫敗收場，下一個高雄市長人選在哪裡？難道不比逼宮議題更重要嗎？

(中時新聞網)