高雄市長補選結果，國民黨「李眉蓁333防線」失守，雖然黨主席江啟臣發表敗選感言時，以「立刻起身前進」鼓勵大家。但據指出，祕書長李乾龍打算下周一（17日）向江啟臣表達「負起全責，隨時走人」；某位得知此事的重量級地方首長力勸李不能請辭，但李並未同意。此外，已有黨內核心幕僚向江啟臣建議進行人事改組。

江啟臣訂下「李眉蓁333防線」（得票率3成、得票逾30萬、輸對手30 萬票以內），若其中之一達成，就算完成「階段性任務」。但開票結果，3道防線全部失守。

據悉，今晚在李眉蓁競選舉行的敗選記者會結束後，江啟臣仍找李眉蓁到樓上慰問；李表示要負全部責任，江則安慰她不要自責。倒是李乾龍未隨著上樓，而是逕自離開直奔高鐵站，僅在離開競總時被媒體追問「三成基本盤沒守住」時，回應「會再深刻檢討。」

但李乾龍晚間告訴友人，江啟臣要他全權督導高雄市長補選，結果讓大家非常失望、有些過程也令人傷心；他會在17日主持中央工作會議時向主管表達「為敗選負起全責，隨時走人」，會後也向江啟臣當面表達他的打算。

據悉，某重量級地方首長晚間致電李乾龍予以安慰時，得知李將向江及黨務主管表達「負起全責，隨時走人」時，力勸李不要灰心，在此時此刻更不可請辭，並認為「國民黨最壞的時刻就是現在了，更要堅持下去」。不過李對該首長的力勸未置可否，只提及9月6日即將召開全代會，若此刻離開，沒等到全代會完成，會不會對不起大家。

據指出，今晚也有核心幕僚向江啟臣建議進行黨務人事改組；江是否啟動人事調整，受到矚目。

(中時 )