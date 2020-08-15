高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁選前之夜熱鬧滾滾。前高雄市長韓國瑜站台時，自爆曾推薦李「吃鵝蛋」助孕，引爆話題。對此，資深媒體人尹乃菁憶前同事李佳芬表示，後來才知她老公是韓國瑜，他們結婚很久都沒生小孩，後來才生了大女兒韓冰，因此韓國瑜談鵝蛋，可能是有感而發。

尹乃菁在政論節目《TVBS戰情室》中表示，以前她跟李佳芬在《中國時報》是同事，她在政治組，李佳芬在文科組跑勞工，後來才知道李佳芬的先生是韓國瑜。他們結婚很久都沒生小孩，那時韓國瑜在選舉，他沒生孩子這件事，因地方的選舉層次都很低，還曾經被拿來攻擊、攻擊韓時講得很難聽。所以對於韓國瑜夫妻來講，一直沒有生小孩這件事，真的是耿耿於懷。

尹乃菁接著說，後來李佳芬生了3個小孩，像大女兒韓冰那麼漂亮，對韓國瑜來說，這是一件很滿意的事情，所以韓國瑜是因為這樣子，才有感而發吧，「我覺得韓國瑜好特別，因為他很愛談這類的話題，這不是他第一次談。」

主持人趙少康問在場來賓，卻無人吃過鵝蛋，趙笑說吃過鵝肉、沒吃過鵝蛋，因此建議韓國瑜可以當「鵝農代言人」。

(中時新聞網)