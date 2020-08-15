高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁不意外地敗選。立委葉毓蘭表示，國民黨又一次嚐到敗戰，我們真的認為李眉蓁有可能逆轉勝嗎？她爆料說，選前之夜前，她得知國民黨的民調只有12%。

葉毓蘭在臉書貼文透露，高雄市長補選結束了。沒有奇蹟，國民黨又一次嚐到敗戰，我們真的認為李眉蓁有可能逆轉勝嗎？其實，就在她兼程趕往高雄參加選前之夜前，有一位先進拿了最新的民調給她看︰國民黨12%，當時前輩還擔心她太投入助選，會承受不了失敗。

葉毓蘭表示，李眉蓁的選前之夜，在風雨中、在瘋狂塞車中，許多人排除萬難站上那個舞台；深夜裡，看到立委鄭正鈐在臉書上po出落湯雞的照片，當她看到吳怡玎從開始挺立到最後的照片，當她看到前高雄市長韓國瑜不計毀譽，仍然想幫忙催出韓粉的票時，讓她深深感動。

葉毓蘭指出，過去這45天，我們沒有做可以逆轉勝的白日夢，但是我們珍惜每一個喚醒高雄市民的機會，希望讓大家看到在挫敗中的國民黨，會越挫越勇、會越來越團結。我們又再次被擊倒，但是我們還會站起來，預備迎接下次的挑戰。

網友回應說：「這是落選後我看到最正面的一篇文章了，其它都是在作針對性指責，像這樣，以後還有誰願意真心付出。謝謝葉委員總是帶給大家正向正能量。」、「希望你們真的知道，韓國瑜為了拉抬基本盤所付出的代價！」、「本已知其不可勝，但求丹心願無悔！看你們挺立在風雨中，這已值得尊重。」、「很喜歡李眉蓁，很喜歡正向的國民黨，請大家為了正義不要放棄！加油。」

(中時新聞網)