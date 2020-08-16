國民黨前立委林郁方在TVBS《少康戰情室》透露，高雄市這場選戰，其實真正在保住議長，國民黨動用很多人脈，花了很多力氣，才把議長保住。因此在市長選舉，剛開始其實沒有這麼認真。

趙少康指出，這次戰略其實是在保住議長，就算市長不會贏，至少要保住議長，包括提名李眉蓁，因為李眉蓁似乎不會去哪一區選立委，也沒有太大威脅，也不會影響到其他議員，所以議員之間只要相安無事，保住議長最重要。

趙少康補充，李眉蓁本來應該去左營選立委，但為了保議長，提李眉蓁好像沒要他去選立委，看起來不是，為了安撫議員，保住議長，所以提名李眉蓁，所以有點非戰之罪，能選到最後，不錯了。

按高雄市議會議長補選在7月31日投票，結果由國民黨提名的議長候選人曾麗燕當選。國民黨台北市議員羅智強稍早表示，他恭喜國民黨主席江啟臣守住高雄市議長選舉，江先是笑了一下，再說後面還有很多苦戰，這番回應也令羅感慨萬分。

羅智強感慨表示，國民黨過去這兩年可謂多風多雨、多事之秋，幾乎沒有發生過什麼好消息，「也真的難為了江主席」。羅最後也替江啟臣以及國民黨加油。

(中時新聞網)