6月畢業季剛過，求職潮跟著到來，面對全新的求職挑戰，相信許多初生之犢的社會新鮮人應該不時煩惱著「要如何才能進入心目中理想的公司？」只是你知道嗎？其實古人的煩惱與你我相同，他們的職場路載浮載沉、很不順遂，卻仍能名留青史……，本文先從比較有趣的觀點切入，與讀者分享晚唐詩人李商隱和北宋文學家蘇東坡兩人的辛酸職場路，同時也提醒新鮮人要存錢、理財，才會慢慢變成有錢人！

時不我予、老是不斷在求職的李商隱

你一定很難想像晚唐詩人李商隱被譽為「天才型詩人」，甚至是在李白、杜甫之後唯一能夠自成一家的詩人，卻因為父親早逝必須奉養母親，年僅十餘歲就已挑起家庭經濟的重擔，當時從事了一些抄寫和舂米（搗去稻穀的皮殼，使之成為潔淨的白米）之類的工作。

李商隱靠著自己的奮發向上、一步步地踏上了仕途，然而他的求職之路並不甚順遂，無端捲入朋黨之爭的恩怨中，為了家計只能四處漂泊輾轉求職，可說是空有才情卻始終鬱鬱不得志，流傳至今的經典詩詞名作中，也都可以看出一種孤獨、寂寞、高寒在職場上漂泊無依的心情。

太過優秀招人忌、從權力核心外放的蘇東坡

北宋大文豪蘇東坡，作為中國文學史上大名鼎鼎的人物，他面對一生風雨，視作過眼雲煙，始終我行我素並泰然處之，尤其他有話直說的真性情，也為他帶來了很多麻煩，一不小心就從權力核心一路被外放到偏遠之地，所幸本身灑脫、豁達的個性使然，總能在逆境中苦中作樂甚至自嘲解悶，他的許多流傳後世的好詩詞都是在這種情況下寫出來的，像是《念奴嬌·赤壁懷古》就是他謫居黃州時所寫：

大江東去，浪淘盡，千古風流人物。

故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。

亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。

江山如畫，一時多少豪傑。

遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。

羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。

故國神遊，多情應笑我，早生華髮。

人生如夢，一尊還酹江月。

新鮮人理財規劃不可少 即是小錢也能滾出一桶金

說到社會新鮮人的投資理財、人身保障及風險規劃，小花平台保險顧問建議，掌握關鍵字「ARM」，也就是「Asset」檢視手中現有資產、「Risk」顧全風險保障、「Management」做好儲蓄管理，「初入職場的社會新鮮人，可以依此關鍵字挑選好的標的物，一步步地滾動雪球，讓小錢穩定累積人生中的第一桶金，之後更有第二桶金、第三桶金。

(中時新聞網)