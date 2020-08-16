中國知名藝人范冰冰曾說過一句霸氣名言：「我不嫁豪門，我就是豪門！」近日因為國內資深藝人羅霈穎（原名羅璧玲）猝逝，有媒體翻出原來早在10餘年前，她就已說過：「我就是豪門，幹嘛還要嫁入豪門？」堪為這句話的「始祖」；羅霈穎終其一生單身未婚，對於她獨居猝死家中逾兩天才被發現，也讓老後獨居相關議題再度浮上檯面引發大眾討論。

近來國人不婚、不生加上高離婚率，由少子化和高齡化衍生而來的獨居老人問題其來有自也日益嚴重。根據內政部統計，近10年來，一人家戶的比率增加5％，顯示獨居的比例愈來愈高，且不僅限於老年人，獨居的年輕人也日趨增多；專家建議，年過40歲的青壯年，如何預防「孤獨死」，已然成為一門必學的生命功課！

一個人不等於「寂寞」、老年不代表絕對的「弱勢」

有關於「孤獨死」的社會議題，隨著時代的變遷、生活型態的改變，現代人對於「一個人」的離開愈來愈能坦然面對，不再是過去直覺的排斥、避而不談……；在《一個人的老後：隨心所欲，享受單身熟齡生活》一書中，作者上野千鶴子一針見血指出，「一個人」不等於是「寂寞」，而「老年」也不代表絕對的「弱勢」，一個人的老後同樣可以過得從容樂觀、充實且有餘裕。

該書在日本一上市即廣獲熱烈迴響、銷售量突破100萬冊，上野千鶴子在書中提出了許多個人獨到觀點和見解，劈頭就開宗明義地說：「結婚也好、不結婚也罷，無論是誰，最後都是一個人。」她並賦予「一個人的老後」全新定義：「並非僅指終身未婚女性的老後生活，而是所有未婚、離婚或是喪偶的單身女性都會面臨到的人生大件事！」

另一方面，上野千鶴子針對即將步入單身老人預備軍之列的妳，從個人視角提出「上野式」單身暮年生活的9點建議：

建議1、不再為家人或是工作煩惱、想要好好享受人生的基本條件，就是有一處「專屬自己」的住所。

建議2、廣結善緣，多認識與自己生活方式不同且在工作上無利害關係的朋友，相處起來也更加坦率自然。

建議3、絕大多數的長壽單身者對於權勢和名利都已看淡，也就沒有拘泥於世俗人情的必要。

建議4、高齡者還是不要過分依賴投資，最好能安心地採取較為平穩的資產管理方式。

建議5、必須要有的認知：名下的房子就是自己的房子，沒有必要留給子孫。

(中時新聞網)