疫情持續延燒，但資本市場的熱度似乎更高，美股投資專家認為，資金行情威力不容小覷，尤其隨著經濟逐漸回溫，中長期股市仍大有可為，中短線的拉回，都是不錯的切入時機。

儘管全球疫情又有死灰復燃的態勢，但資本市場熱度不減，位居全球龍頭地位的美股，漲幅持續領先，但漲到這裡，還能再追嗎？

富邦證券資深協理、也是美股複委託業務負責人鐘瑞釗指出，這波全球股市能漲得又急又久，和資金氾濫密切相關，「不只股市漲，錢多到所有資產都在漲。」但多數投資人其實沒想到資金帶來的威力這麼大，「現在還在適應中。」

今年以來報酬率達39.5％、在同類型233支基金中排名第4的富蘭克林華美投信新世界股票基金，就是以美國科技股為主要投資標的，經理人左思軒除了認同資金充沛對股市有助攻效果之外，更認為主因在於目前景氣的疲弱，比較像是因突發事件（疫情）的衝擊，不是景氣循環的轉折，因此科技股的成長動能沒有受到太大影響。

更重要的是，科技股創新的腳步也未因疫情而放緩，反而加速前進，因此身為全球科技龍頭的美國，儘管疫情最嚴重，科技股仍能吸引全球資金聚焦。至於生技醫療股，也是因疫情而受到更多矚目。

也因此，2位專家都建議，在資金寬鬆環境不變的情況下，股市仍以順勢作多為主，不必預設高點。至於疫情，雖然近期確診人數又有上升的跡象，但各國政府對疫情已有因應之道，要回到4、5月時大封城、導致經濟冰封的機率並不大。

助攻股市 Fed撒錢開綠燈

當然，接下來的利率動向與經濟展望，是資金行情是否延續的關鍵。在近期美國聯準會（Fed）利率會議的會後聲明中，鐘瑞釗特別注意聯準會提到「目前沒有通膨壓力」這句話，「聯準會最擔心的就是市場錢太多，引發通膨。」這句話等於為目前撒錢的政策「開綠燈」；也就是聯準會會議一過，美元持續走貶、美股又漲一波的原因。

鐘瑞釗建議，未來投資人在看待經濟情況時，也許可以「逆向思考」，只要經濟數字差或展望不樂觀，代表有繼續紓困的必要，「股市往往會漲」；反之，若經濟數字亮眼，市場反而會擔憂「不用紓困了？」「要把錢收回了？」例如，中國第二季GDP（國內生產毛額）是優於預期、年增率達3.2％，但公布當天，中國股市卻重挫。

至於選股方向，左思軒認為可分為「疫情受惠股」與「疫情受害股」，「科技與生技醫療屬於前者，」後者則包括金融、原物料、航運、能源等，「受惠股當然是多頭的主流。」

至於他最看好的科技次產業，首先是5G概念股。他表示，目前5G各項基礎建設仍在進行中，對基地台、固網甚至光纖，都有相當大的新建或更新需求。而隨著各國陸續開通5G服務，5G手機將是下一波明星。「目前全球主要手機大廠，只剩蘋果還沒推出5G手機。」因此他看好未來蘋果5G手機的銷售。

受惠疫情 雲端運算需求旺

左思軒同時看好雲端產業，他指出，經過這次疫情，愈來愈多人透過雲端服務交換資訊、執行並完成工作，對雲端的認知，已從單純「儲存資料的地方」，演變為「工作的場所」，這對於雲端產業的發展有深遠影響。包括提供雲端服務的平台，如微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）等受惠最大；另外，由於需求提升，加強運算能力以因應工作所需，也成為發展重點；這部分從輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的大漲，就可看出。

《今周刊》第1234期

(中時新聞網)