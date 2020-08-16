奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周天秤座事業運最旺，射手座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺。另外獅子座事業運需要留意，金牛座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:紅色

幸運數字:69

整體運勢★★★

不滿足的感覺稍嫌強烈，多少讓牡羊朋友感到困擾,無力感也油然而生，下周的合作緣分較高，奧斯老師建議你別因為自我的情緒而推掉良好的合作機會囉！

▍金牛座

開運顏色:白色

幸運數字:52

整體運勢★★

生活上多點了寂寞感，許多問題需要獨自處理，讓金牛朋友感到煩躁。建議面對瑣事或狀況，適時地接受外援，才能夠協助你改善下周情況唷！

▍雙子座

開運顏色:灰色

幸運數字:01

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波，下周將改善許多，讓雙子朋友也將有機會獲得喘息，會是情緒相當穩定的一周，奧斯老師提醒雙子朋友，放鬆一下自己的發條，好好享受這個周期囉！

▍巨蟹座

開運顏色:橘色

幸運數字:96

整體運勢★★★

長久以來的壓力與情緒開始顯得不勝負荷，下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此多會勉強著自己接受一些自己能力外的事物，奧斯提醒巨蟹老話一句「量力而為」，會是你下周必須要學習的課題喔！

▍獅子座

開運顏色:黃色

幸運數字:87

整體運勢★★★

下周獅子朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力與將隨之下降許多，注意下周物質欲望比重較大，過度追求物質層面！

▍處女座

開運顏色:銀色

幸運數字:43

整體運勢★★★★

處女座的朋友，下周對於自己的事情都能靈活掌握，且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多，好好把握囉！

▍天秤座

開運顏色:綠色

幸運數字:56

整體運勢★★★★

天秤朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周變的安心許多！

▍天蠍座

開運顏色:紫色

幸運數字:14

整體運勢★★

天蠍朋友下周無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步！

▍射手座

開運顏色:藍色

幸運數字:66

整體運勢★★★★★

射手的朋友，將是個理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事，下周將更加明朗，讓你做起事來事半功倍。

▍魔羯座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:05

整體運勢★★

魔羯朋友下周則顯的憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，把你逼得喘不過氣！

▍水瓶座

開運顏色:深紫色

幸運數字:75

整體運勢★★★★★

水瓶朋友顯得自在且無拘無束許多，過往束縛著你的事情都在下周晴朗許多，手邊的事情在下周也不易受到任何的阻礙，對於自己的目標也更加的明確!

▍雙魚座

開運顏色:天空藍

幸運數字:64

整體運勢★★★

雙魚朋友下周的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭起點爭執，建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免脾氣或情緒影響他人喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(運勢)