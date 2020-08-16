奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周天秤座事業運最旺，射手座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺。另外獅子座事業運需要留意，金牛座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。
▍牡羊座
開運顏色:紅色
幸運數字:69
整體運勢★★★
不滿足的感覺稍嫌強烈，多少讓牡羊朋友感到困擾,無力感也油然而生，下周的合作緣分較高，奧斯老師建議你別因為自我的情緒而推掉良好的合作機會囉！
▍金牛座
開運顏色:白色
幸運數字:52
整體運勢★★
生活上多點了寂寞感，許多問題需要獨自處理，讓金牛朋友感到煩躁。建議面對瑣事或狀況，適時地接受外援，才能夠協助你改善下周情況唷！
▍雙子座
開運顏色:灰色
幸運數字:01
整體運勢★★★★
過往的忙碌與奔波，下周將改善許多，讓雙子朋友也將有機會獲得喘息，會是情緒相當穩定的一周，奧斯老師提醒雙子朋友，放鬆一下自己的發條，好好享受這個周期囉！
▍巨蟹座
開運顏色:橘色
幸運數字:96
整體運勢★★★
長久以來的壓力與情緒開始顯得不勝負荷，下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此多會勉強著自己接受一些自己能力外的事物，奧斯提醒巨蟹老話一句「量力而為」，會是你下周必須要學習的課題喔！
▍獅子座
開運顏色:黃色
幸運數字:87
整體運勢★★★
下周獅子朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力與將隨之下降許多，注意下周物質欲望比重較大，過度追求物質層面！
▍處女座
開運顏色:銀色
幸運數字:43
整體運勢★★★★
處女座的朋友，下周對於自己的事情都能靈活掌握，且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多，好好把握囉！
▍天秤座
開運顏色:綠色
幸運數字:56
整體運勢★★★★
天秤朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周變的安心許多！
▍天蠍座
開運顏色:紫色
幸運數字:14
整體運勢★★
天蠍朋友下周無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步！
▍射手座
開運顏色:藍色
幸運數字:66
整體運勢★★★★★
射手的朋友，將是個理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事，下周將更加明朗，讓你做起事來事半功倍。
▍魔羯座
開運顏色:咖啡色
幸運數字:05
整體運勢★★
魔羯朋友下周則顯的憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，把你逼得喘不過氣！
▍水瓶座
開運顏色:深紫色
幸運數字:75
整體運勢★★★★★
水瓶朋友顯得自在且無拘無束許多，過往束縛著你的事情都在下周晴朗許多，手邊的事情在下周也不易受到任何的阻礙，對於自己的目標也更加的明確!
▍雙魚座
開運顏色:天空藍
幸運數字:64
整體運勢★★★
雙魚朋友下周的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭起點爭執，建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免脾氣或情緒影響他人喔！
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
(運勢)
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