陸美兩大智庫：北京大學國家發展研究院與美國布魯金斯學會13日聯合發佈研究成果指出，大陸預計在2025年前後達到世界銀行的高收入經濟體的標準，2030年之後，經濟總規模可以超過美國成為世界第一大經濟體。但將面臨全球化反轉等三大挑戰。

根據香港文匯網，北京大學國家發展研究院與美國布魯金斯學會組成聯合課題組，對未來三十年的大陸經濟展開了前瞻性研究，研究成果中文版《大陸2049：走向世界經濟強國》13日正式發佈。研究的背景是中共中央提出「兩個一百年」奮鬥目標。

課題組認為，達成「第一個百年」奮鬥目標，即到2021年中國共產黨成立100年時全面建成小康社會的機率很大。

對於「第二個一百年」的奮鬥目標，即到新中國成立100週年時，大陸基本實現現代化、建成富強民主文明的社會主義國家，課題組構建了一個量化模型，預測大陸經濟未來發展的軌跡。

研究結論是：大陸大概在2025年前後會達到世界銀行的高收入經濟體的標準。2030年之後，大陸的經濟總規模可以超過美國成為世界第一大經濟體。到2049年時，大陸經濟增速有可能放緩到2.7%-4.2%，那時人均GDP已經變成美國的三分之二，應該可以實現第二個百年的奮鬥目標。

課題組也提醒，未來30年，大陸將面對一些跟過去很不一樣的問題，特別突出的有三個大的新挑戰。

第一，低成本優勢喪失，2019年大陸人均GDP已突破1萬美元，步入世界中高收入的行列，大陸經濟進入漫長而痛苦的調整過程，實際上核心問題是新舊動能轉換。

第二，人口快速老齡化，老齡化挑戰中最難應對的是養老金缺口，到2049年撫養比可能會升到三分之二，意味著每三個勞動人口需要養活兩個老人或小孩，這將給經濟發展帶來很多新的挑戰。

第三，全球化政策的反轉，大陸是全球化的主要獲益者之一，如果未來全球金融、國際經濟體系變得不那麼開放，大陸會遭遇新的壓力和挑戰。

(中時新聞網)