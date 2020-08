百年人生下的退休日子,

不只是年長者需要面對、中年人更需要超前部署。

如何面對?如何部署?這是需要學習的一門功課,

其中有技巧與工具、更需要前輩經驗的鼓舞,

帶領我們走向更充實的樂齡每一天!

本書特色

◎一步一步,帶我們規劃下半場的人生藍圖

本書從理論到實踐、從練習反思到個人經歷,引領我們實驗、設計屬於自己的下半場人生藍圖,打造一個有健康、有成就、有遊戲、又彼此相愛的第三人生。

◎真人圖書館,聽聽高年級學長姊的人生經驗!

本書作者以自己的故事,分享人生的迂迴繞路、也分享人生的柳暗花明。年紀大了之後,讓我們也期許自己能成為擁有豐富社會經驗與生活歷練的高年級生,避免淪落為老而無用的鹹魚。

【精彩書摘】

美國退休人協會曾在官方網頁發表過一篇有趣的文章, 標題是:「退休第一天做什麼事?」(What to do on your first day of retirement?)

這篇文章列出了幾點建議,包括:睡到自然醒、到附近咖啡座享受一頓豐富早餐、開始去做一直想做的事、打電話邀請已退休的朋友一起餐敘等等,但文章也特別提醒一點:不要去公園的板凳上發呆。

很多人在退休的第一天心情特別好,「哇,終於解放了、終於自由了,從此不必再看老闆的臉色了!」不過,這種好心情通常只維持了三天、五天、十天, 接下來,面對大把空出來的時間,開始感到閒得發慌,每天從早餐等到晚餐,從黑夜熬到天明,益發覺得度日如年。

別讓退休成為一場悲劇

《樂在不工作》(The Joy of Not Working: A Book for the Retired, Unemployed and Overworked)的作者、加拿大退休達人爾尼‧柴林斯基透過研究觀察,發現一個明顯的事實,絕大多數人在退休之前,往往都會心神嚮往那種再也不需要辛苦工作的時光,把「擁有大量閒暇時間」當作終極目標。然而,許多人卻也犯了相同的錯誤:還沒有做好準備去面對充裕的休閒時間,就一頭栽了進去!

「這是一種對生活的錯覺, 錯把退休當成工作壓力的避難所,」爾尼‧柴林斯基一針見血地指出,「即使在財力、體力各方面都有足夠的條件,但如何排遣休閒時光卻變成最大的負擔。」這並非危言聳聽,美國做過統計,男性在退休時期的自殺率比其他任何階段高出四倍。爾尼‧柴林斯基做了一個簡單的結論:「無法退休是一個悲劇,但如願以償退休,也可能是一個悲劇。」

往心的方向前行

奧斯卡金像獎影帝傑克‧尼克遜(Jack Nicholson)二〇〇二年主演過一部電影《心的方向》(About Schmidt),故事一開始是令人印象深刻的一幕。六十六歲的施密特先生(Warren Schmidt)在退休前夕的最後一天上班日,枯坐在已經打包妥當的辦公室裡,雙眼瞪著牆上的掛鐘倒數計時,當指針卡在下午六點整,施密特先生提起公事包,走出門,正式告別他的工作生涯。

施密特先生開始賦閒在家,整日無所事事,頗感無聊。他每天依舊維持七點起床,陪伴他的是一成不變的填字遊戲和結褵多年的老妻。不料,隔了沒多久, 妻子突然無預警心臟病發作猝死,讓他的生活顯得更加冷清孤單。施密特感覺需要找點事情做來改變生活,於是決定贊助慈善機構,認養一名非洲孤兒恩度古(Ndugu),並經常提筆寫信給恩度古。

某天,施密特臨時起意,回到從前上班的場所,主動提議要給他的年輕接班人一些「指導」,卻是換來一桶冷水,年輕人不感激、也不領情。施密特熱臉貼冷屁股,帶著失望的心情獨自駕著休旅車去旅行。他去了曾經生活過的地方,勾起很多回憶,也順道去探望女兒和女婿,發現女兒的婚姻並不幸福,平庸的女婿和不怎麼和睦的家庭氣氛,他雖然對女兒的未來擔憂,但也使不上力,女兒甚至嫌他多管閒事。

一種「強烈不被需要」的失落感深深籠罩在施密特身上。旅途中他不停地寫信給非洲孤兒恩度古,叨叨敘述著無趣的生活和困惑。旅行結束歸返,施密特回到家,意外收到恩度古的回信,信中並附上一幅天真無邪的圖畫「大手牽小手」,大手代表施密特,小手則是恩度古,看著那些真情流露的文字和充滿童真的色彩線條,施密特頓時淚如雨下。電影最後的鏡頭停格在施密特先生臉上的表情:原本的一張苦瓜臉,剎時轉變為開懷笑臉。

施密特先生認真工作了一輩子,卻從未想過不工作的時候要如何好好生活。 恩度古讓他重拾人生的價值和意義,當他不求回報地為他人付出,結果得到正面回饋,並且讓他深感被人需要,施密特那顆漂泊游移的心,最後在一名從未謀面的非洲小男孩身上找到停駐點。

臺灣從二〇一六年起,平均每年增加十萬名從職場退休的「施密特先生」, 你認為他們都準備好如何面對接下來的人生嗎?很不幸,並沒有,絕大多數人就像施密特一樣,那顆心始終遊蕩漂泊,找不到停駐點。當然,不可能大家都去認養非洲孤兒,但總得找些什麼事情做做,才能「消化」大把空閒的時間。

現年已七十一歲的退休達人柴林斯基,列出了一張清單,建議從事一些較積極的活動,包括寫作、閱讀、運動、跳舞、散步、繪畫、演奏音樂、到社區大學選修課程等等,因為這類活動能讓人四肢與大腦並用,比起看電視、滑手機這種消極活動更令人感到興奮與滿足,也可以維持較佳的身心狀況。

柴林斯基建議,年過五十或六十歲、甚至七十或八十歲,還是應該選擇積極的生活方式,只要不是四肢無法動彈,都不該拿年齡當藉口,不該放棄積極的活動,否則不是歲月催人老、而是歲月催人懶!

你呢?退休第一天要做什麼?心的方向要往哪裡去?如果你喪失了追求積極生活的態度和興致,絕對是因為懶惰造成的!

(本文摘自《樂齡的幸福課》/四塊玉文創)

【作者簡介】

魏惠娟

美國明尼蘇達大學教育行政與政策研究所博士,現任國立中正大學成人及繼續教育學系教授、高齡教育研究中心主任。

二〇〇七年,在大學設置全國第一個以教育與學習為主軸的高齡研究中心;二〇〇八年,建立教育部臺灣樂齡學習的理論、架構與培訓機制,持續倡議「學習」是關鍵的活躍老化策略;二〇一五年,開始專注於樂齡人生設計課程與研習的開發;二〇一九年下半年,在嘉義縣香草山樂齡休閒農場推出一個被譽為「星級」的樂齡學習與照顧據點,迄今仍不斷研究開發能夠「強體」與「活腦」的自主健康管理課程。有「臺灣樂齡學習之母」的稱號。

王梅

資深新聞工作者,曾在主流媒體工作三十年。

二〇一二年底,離開朝九晚五的職場,成為自由作家。二〇一五年初,加入蘇帆海洋文化藝術基金會擔任志工,協助高齡者、身障者與成人視障者從事海洋獨木舟冒險,並藉由「不老水手」做為「活躍老化」、「翻轉高齡歧視」、「打破恐海教育」之公共倡議主軸。

二〇一六年夏末,進入國立中正大學成人及繼續教育學系研究所,成為名符其實的「高年級研究生」。二〇一九年初,順利完成碩士學業,並再接再厲報考就讀博士班,研究範圍以中高齡族群相關的公共議題為主要方向。

《樂齡的幸福課》/四塊玉文創

