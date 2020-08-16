英國一名28歲正妹康絲汀（Frankie Considine）曾在節目中自曝，21歲生日那天「性癮症」發作，一晚狂戰4名男子，事後懷孕卻不知道孩子的爸爸是誰，無奈被迫墮胎，後來勇於接受治療才獲得重生。

據「太陽報」報導，康絲汀13歲時父母就離異，她和當計程車司機的爸爸同住，因父親平時忙錄少關心她，讓她14歲就被奪走童貞。

康絲汀透露，從那時候開始，她就渴望獲得男人的關愛、甚至發生性關係，那時她還不知道自己病了，即使有了交往多年的男友，仍偷偷與不同男生約會、上床，長時間下來，至少睡過130多個男生，21歲生日那天還1晚與4名男子發生性關係，後來不小心懷孕，卻不知道孩子的爸是誰，只好墮胎拿掉寶寶。

康絲汀2017年在交友軟體認識一名男子，為對方生了1個女兒後，決定找醫師治療性成癮問題，雖然2人最後還是分手，但為自己與女兒未來著想，便努力擺脫性成癮疾病，最終獲得重生，如今只要與男子聊天都會避開性話題，免得又沉淪在性愛中。

(中時新聞網)