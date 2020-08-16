詹姆斯發布IG限時動態力挺保羅復仇。(取自詹姆斯IG)

說起今年NBA季後賽最受矚目的對戰戲碼之一，當然是西區第4雷霆對上西區第5火箭，畢竟這將是雷霆後衛保羅最棒的復仇舞台，他的好友「小皇帝」詹姆斯當然力挺保羅，甚至還發布IG限時動態，直接嘲諷火箭總管莫瑞只會紙上談兵。

上季還在火箭效力的保羅，儘管得到莫瑞絕不把他交易的承諾，卻在去年夏天突然遭到火箭換去雷霆，好讓「大鬍子」哈登能跟好友韋斯布魯克同隊打球，沒想到保羅本季狀態回升，場均17.6分、6.7助攻與5籃板，更領雷霆搶下西區第4。

眼見保羅將有機會能在今年季後賽淘汰火箭出氣，詹姆斯隨即發表限時動態寫著，「所以，現在怎樣？就像我經常說的，想贏球賽是靠場上表現，而非紙上談兵！」更發布《ESPN》季前預測雷霆闖進今年季後賽機率只有0.2％畫面。

會刻意用紙上談兵嘲諷火箭，詹姆斯擺明針對向來誇口自己以數據分析見長的莫瑞，加上去年莫瑞爆發推文支持香港獨立風波，直接造成詹皇與身兼NBA球員工會主席的保羅很大困擾，詹皇早就對於莫瑞相當反感，嘲諷莫瑞只是剛好而已。

(中時 )