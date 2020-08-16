半夜不睡覺或是半夜醒來，不管是生理上還是迷信，似乎都不太好，尤其有些人睡前會喝水，半夜不起來根本就是難事，網傳有3個陰氣最重的時候，通常是靈體出沒最頻繁的時段，不應該在這時醒來。

第一個時段是凌晨2點，人們認為這個時間是一個惡靈和靈異事件，發生的最佳時間點，也是靈異現象發生最頻繁的時刻，也有一些人會在半夜驚醒，或是經歷鬼壓床，讓他們無法動彈。

再來是凌晨3:33分，這時間通常被認為是死亡或者惡魔的時間，根據一些靈異專家解釋，這個時間點也是靈異現象最容易發生的時刻，也是鬼魂活動最頻繁的時候。古人相信幽魂最喜歡半夜3點，部份大眾也認為這跟耶穌基督下午三點死在十字架上有關。

最後是凌晨4點，傳說凌晨4點與「不安」有相同意思，根據一些說法，靈魂能夠在這個時間與神能量連結，所以每個人心中平靜的大門在這時會打開，但這個入口也會讓其他東西或是靈體進入。

結果不少網友留言說出自己真實經歷，「我也有凌晨4點醒來，那時周圍有許多像指紋的東西，有時又會變成表情，一直把眼睛閉起來，但最後顯示的是墳墓，旁邊有個拿著鐮刀的人，那時才2年級，現在才知道是死神」、「我淩晨2點沒睡覺，但我想可能是幻覺來，我在房間內玩手機時幻覺到一個黑影，然後心跳突然加速」、「有一次我凌晨2點到4點做功課，我聽到了關門的聲音」。

(中時新聞網)