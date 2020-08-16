通靈大師江嘉葉。

羅霈穎告別式昨(15日)在台北市立第一殯儀館安順廳舉行，場面溫馨感人，她的詩人大哥羅青哲(筆名：羅青)也親提14字輓聯「倔強豪爽大俠女，活潑淘氣小美眉」，送他最疼愛的小妹最後一程。而通靈大師江嘉葉也看到告別式上，羅霈穎最後身影，指羅霈穎看到這麼多親朋好友來送她，依依不捨，猛掉眼淚。

江嘉葉說在羅霈穎告別式的場外門口，左右兩排各自站著10位雄壯陰間男子，宛如衛兵般站哨，表情嚴肅又略帶愉悅，還有一位指揮官在維持秩序，「我從未看過此種場景，我都愣住了，陰陽人群相處在一起，人雖多，但都還有規矩的前進或後退，陽人幾乎都穿黑色衣服，表情哀傷，一看就知是參加喪禮，陰間人則服飾亮麗，神情愉快，似乎參加喜慶。」

江嘉葉經三太子前往現場了解後，原來是陰間人列隊歡迎羅姐加入祂們的世界，因為經過在靈堂好幾天的相處，祂們太喜歡羅姐了，和羅姐成為朋友，所以才有今天告別式會場的大陣仗迎接，祂們一直安慰羅姐不要擔心害怕未來的日子，祂們都已安排好，祂們說：「事實上，陰間和陽間只是兩個不同頻道，但生活方式很多是雷同的。」可愛的羅姐還問：「有夜店嗎？」陰間人很大聲回答：「有，很豪華，很有趣也很好玩，妳一定會喜歡的。」

羅霈穎告別式上照片，為她94歲母親親自挑選。（圖／冬瓜行旅提供）

江嘉葉還透露，羅霈穎在告別式上看到那麼多親友來送她，內心依依不捨，猛掉眼淚，又看到那麼多新朋友來迎接她，感到很喜悅，欣喜和傷心兩種情緒同時交錯，心情複雜。

羅霈穎告別式昨日中午圓滿落幕，大哥羅青哲等人護送她的棺木至二殯火化，骨灰安置在永福金寶塔，讓她能與最愛的父親長眠桃園。

民俗說法，僅供參考

(中時新聞網)